Raymond Domenech onder de indruk van Romelu Lukaku: "Eén van de beste aanvallers ter wereld"

Romelu Lukaku speelde enkele dagen geleden zijn 100e wedstrijd voor de Rode Duivels en daarin heeft de aanvaller opnieuw heel wat indruk gemaakt op enkele analisten en ex-voetballers.

Met een doelpunt en een assist tegen Tsjechië liet Romelu Lukaku opnieuw zien waartoe hij in staat is in de aanval. Het was dan ook nog een speciale wedstrijd voor Lukaku, want hij kwam al voor de 100e keer in actie voor de Rode Duivels.

Raymond Domenech is in de ban van Romelu Lukaku en verwoordde het in het programma L'Equipe du Soir: "Op dit moment is hij één van de beste aanvallers ter wereld. Lewandowski, Haaland, Mbappé, Lukaku... dat zijn er een paar".

"Hij heeft een indrukwekkende kracht en we realiseerden ons dat hij het zelfs in kleine ruimtes aankan. Kijk naar het derde doelpunt, want daar staat hij met zijn rug naar het doel. Hij heeft gewerkt aan zijn spel in kleine ruimtes."