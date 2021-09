WK-voorronde: zuinige overwinning voor Spanje, Italië en Duitsland maken brandhout van hun tegenstanders en Engeland raakt niet voorbij Polen

De Rode Duivels haalden het deze avond met 0-1 van Wit-Rusland, maar ook andere toplanden kwamen in actie. Zo moesten ook onder meer Spanje, Italië en Engeland vol aan de bak.

In groep B moest Spanje op bezoek bij Kosovo. Normaal een hapje voor de Spanjaarden en ze kwamen op het half uur op voorsprong via Pablo Fornals. Pas in het slot kon Spanje de voorsprong pas uitdiepen via Ferran Torres, waardoor de wedstrijd eindigde op 0-2. In dezelfde groep won Griekenland met 2-1 van Zweden.

Italië kreeg in groep C een thuiswedstrijd tegen Litouwen voor de kiezen. De Italianen maakten indruk en haalden het met duidelijke 5-0 cijfers na doelpunten van Kean (2x), Raspadori, Di Lorenzo en een owngoal van Utkus. In de andere wedstrijd in groep C raakte Zwitserland niet voorbij Noord-Ierland (0-0 gelijkspel).

Groep I dan, waar de topper tussen Polen en Engeland op het programma stond. Harry Kane opende de score, maar Szymanski maakte in het absolute slot gelijk. Albanië haalde het in deze groep van San Marino met 5-0 en Hongarije won met 2-1 van Andorra.

Duitsland moest in groep J op bezoek bij Ijsland. De Duitsers wonnen vlot met 0-4 na doelpunten van Gnabry, Rüdiger, Sane en Werner. Nog in deze groep speelde Armenië 1-1 gelijk tegen Liechtenstein en raakte Noord-Macedonië niet voorbij Roemenië (0-0).

Tenslotte werd er ook in de groep van de Rode Duivels nog een wedstrijd afgewerkt. Wales kreeg Estland over de vloer, maar het land kwam niet tot scoren. De wedstrijd eindigde dan ook op een 0-0 gelijkspel.