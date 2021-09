"Eerste echte cap en ik hoop nog grote dingen te kunnen doen" - Rode Duivel heel optimistisch na toch geen grootse prestatie

Dodi Lukebakio kreeg tegen Wit-Rusland zijn eerste basisplaats, maar echt flitsen deed hij niet. De flankaanvaller was eerder nogal ongelukkig in zijn acties. Maar zo zag hij het zelf niet.

"Ik ben heel positief. Dit was een heel positieve week voor mij. Ik ben heel gemotiveerd voor het vervolg. Ik beschouw dit als mijn eerste officiële cap als titularis want mijn twee vorige speelbeurten waren tien minuten als invaller. Dit is iets groots", klonk het bij de RTBF.

De aanvaller van Wolfsburg moet volgens ons nog hele grote stappen zetten. "Natuurlijk moet er nog veel komen. Maar ik ben heel positief en heel gelukkig. Ik hoop nog grote dingen te kunnen doen.”

“Het is niet gedaan. Ik heb nog een lange weg af te leggen. Nu is mijn doel bij de nationale ploeg te blijven. Ik zit nu bij Wolfsburg en zal daar spelen met een nieuwe motivatie om de dingen goed te doen.”