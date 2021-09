Vanheusden kreeg weer geen minuten: "We zouden niks geleerd hebben in zo'n wedstrijd"

Velen riepen om eens te experimenteren met Zinho Vanheusden in de achterlijn van de Rode Duivels. Maar de verdediger van Genoa krijg nul minuten in de drie WK-kwalificatiewedstrijden. Analist Gert Verheyen begrijpt wel waarom.

Had Vanheusden zich kunnen bewijzen tegen de Wit-Russen? Niet echt, want de tegenstander stond zowat heel de wedstrijd op de eigen helft. "De wedstrijd had een te hoog San Marino-gehalte om er verregaande conclusies aan vast te knopen", klinkt het bij Verheyen in Het Nieuwsblad. "Daarvoor is dit soort interlands nietszeggend. Het enige wat telt, is de drie punten meepakken."

"In die optiek zouden we uit een eventuele basisplaats voor Zinho Vanheusden niets geleerd hebben. Ik kan enigszins in de gedachtegang van Martinez komen om vast te houden aan een defensie die hij kent: hij moest zijn elftal al flink door elkaar schudden en naarmate de wedstrijd dichterbij komt, denk je als coach dan misschien: Zou ik dit wel doen? En dan zoek je toch naar wat houvast."