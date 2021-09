Alderweireld over de defensie: "Ik snap dat onze voorhoede zo goed is, dat het dan bij ons komt"

Toby Alderweireld moeide zich tegen Wit-Rusland nadrukkelijk in de aanvallende debatten. Maar verdedigend werd hij een paar keer in moeilijkheden gebracht. Maar dat kon hij uitleggen...

De Wit-Russen speelden wel heel verdedigend en Alderweireld moest zo veel ruimte in zijn rug laten liggen. Zo kon een wendbare Wit-Rus hem wel een paar keer passeren. “In dat soort wedstrijden kan je niets winnen. Mentaal is dat ook moeilijk", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Je kan alleen maar verliezen in zo'n match, zeker achterin. Je speelt heel veel vóór de bal. Als je dan aanvallend de ploeg wil helpen, staat het achterin niet altijd 100 procent. Het kan beter maar tegen Tsjechië bewezen we toch dat we verdedigend meekunnen.”

Want de kritiek op de verdediging, daar heeft hij het wel mee gehad. “Kijk, wij krijgen ook mee wat er gezegd wordt en ik vond dat soms toch onterecht. Neem onze match op het EK tegen Portugal. Dan doe je toch op het hoogste niveau mee. Nu ja, ik snap dat onze voorhoede zo goed is, dat het dan bij ons komt. Maar we hebben brede schouders.”