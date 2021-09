Voetballegende Pelé heeft operatie ondergaan om vermoedelijke tumor weg te werken en komt met update

De Braziliaanse voetballegende Pelé heeft een operatie ondergaan. Hij had vermoedelijk een tumor in de dikke darm en die moest uiteraard verwijderd worden. Pelé laat weten dat het behoorlijk goed met hem gaat na deze medische ingreep.

Pelé, die met Brazilië drie keer wereldkampioen werd, heeft een kleine week in een ziekenhuis in São Paulo gelegen. Pelé is inmiddels 80 en heeft de laatste jaren al wat vaker problemen met de gezondheid. Bij een onderzoek in het ziekenhuis werd deze keer een vermoedelijke tumor in de dikke darm ontdekt.

Ondertussen is reeds een operatie uitgevoerd en stelt Pelé het relatief goed. "Ik herstel goed. Ik ga deze wedstrijd tegemoet met een glimlacht op mijn gezicht en met heel veel optimisme", laat de voormalig voetballer en voormalig minister van Sport in Brazilië weten.

Strijdvaardig

Zijn strijdvaardigheid is hij dus nog lang niet verloren. "Gelukkig ben ik eraan gewend om grote overwinningen met jullie te vieren."