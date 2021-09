"Hij schopte, beet en spuwde bloed in mijn gezicht": Jérôme Boateng krijgt straf na huiselijk geweld

De feiten dateren al van de zomer van 2018, maar nu is er (eindelijk) een zware boete voor Jérome Boateng.

Jérôme Boateng (33) moet aan zijn ex-vrouw 1,8 miljoen euro boete betalen, nadat hij in 2018 een droomreis in een horrorverhaal deed veranderen.

Zware boete

"Hij sloeg me, hij beet me en hij spuwde bloed in mijn gezicht", aldus Sherin Senler in een reactie rondom het proces.

Boateng van zijn kant ontkende en zei dat het Senler was die plots gewelddadig werd. De voetballer is wel veroordeeld.