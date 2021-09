🎥 Hij is het nog niet verleerd: Batshuayi bij debuut meteen goed voor twee doelpunten

Batshuayi heeft zijn start in Turkije niet gemist.

Besiktas is de volgende ploeg die Batshuayi huurt van Chelsea. Bij zijn aankomst in Turkije werd hij door de fans van zijn nieuwe club al enthousiast toegejuicht. Zijn populariteit daar zal nog wat de hoogte ingaan nu hij voor het eerst gescoord heeft in het shirt van Besiktas.

Michy Batshuayi had zelfs slechts zeven minuten nodig om uit te pakken met zijn eerste doelpunt voor Besiktas. De aanvaller stond in de basis tegen Mlatyaspor. Miralem Pjanic bediende hem prima van op de flank, Batshuayi maakte er gebruik van om de score te openen en zijn avontuur bij de club uit Istanboel uitstekend te beginnen.

Batshuayi is officieel nog altijd eigendom van Chelsea maar wordt al voor de 5e keer uitgeleend. Na Borussia Dortmund, Valencia en Crystal Palace (x2) was het nu de beurt aan Besiktas.