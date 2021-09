Het zit er bovenarms op tussen Bayern München en Borussia Dortmund

Reus kwam zaterdag aan de aftrap bij Borussia Dortmund en maakte tegen Bayer Leverkusen ook gewoon de negentig minuten vol. Bayern-directeur Hasan Salihamidzic, die openlijk in herinnering riep dat de aanvaller enkele dagen eerder nog was afgehaakt de nationale ploeg had hier vragen bij.

"Het is niet mijn zaak, maar ik vind het wel verwonderlijk dat je eerst weggaat bij de nationale ploeg en een paar dagen later weer speelt', aldus Salihamidzic tegen Sky90. 'Als je geblesseerd bent, oké… Maar anders. Serge Gnabry had rugproblemen maar is gebleven en heeft gespeeld. Zaterdag raakte hij weer geblesseerd en daardoor mist hij waarschijnlijk het Champions League-duel met Barcelona."

Bij Borussia Dortmund viel de verdachtmaking aan het adres van Reus bijzonder slecht. "Salihamidzic moet zich bezighouden met Bayern en zijn klep houden over zaken die ons aangaan", reageerde technisch directeur Michael Zorc in Kicker. "Wie denkt hij wel dat hij is?"

Reus keerde na overleg met bondscoach Hansi Flick eerder terug naar Dortmund. Vanwege knieproblemen mocht hij WK-kwalificatieduel met IJsland aan zich voorbij laten gaan.