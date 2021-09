Rentree van Cristiano Ronaldo verloopt niet volledig vlekkeloos

Tijdens de wedstrijd vloog er namelijk een vliegtuig met de tekst 'Believe Kathryn Mayorga' over. Met de tekst wordt verwezen naar de Amerikaanse vrouw die 65 miljoen euro eist van Ronaldo in een verkrachtingszaak. Mayorga zou in 2009 door de destijds 24-jarige Portugees zijn verkracht in een hotelkamer in Las Vegas. Ronaldo heeft altijd ontkend, maar betaalde haar wel 325.000 euro aan 'zwijggeld'. Hij werd in 2019 vrijgesproken door de rechter.

☄️ We flew a plane over the Man United football ground and our message is simple: Believe Kathryn Mayorga.



Let's say NO to the culture of silence around abuse from the football community.