Nieuwste aanwinst van Real Madrid racistisch bejegend tijdens persconferentie

Eduardo Camavinga werd deze week officieel voorgesteld bij Real Madrid en tijdens dat. Een journalist van RTVE maakte een beledigende opmerking jegens de Franse middenvelder.

“Deze jongen is zwarter dan zijn pak, hè?”, zei RTVE-journaliste Lorena González toen ze dacht dat haar microfoon uit stond. De Spaanse zender gaf meteen aan om de passende maatregelen te nemen voor deze kwestie.



Lorena Gonzalez gaf dezelfde dag nog haar excuses voor het voorval. "Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen zich beledigd voelt voor de opmerking die ik woensdagavond tijdens Estudio Estadio gemaakt heb. De opmerking was niet kwaadaardig of minachtend richting de speler bedoeld. Ondanks dat het ongelukkig is, zat er absoluut geen racistische lading aan de opmerking. Ik ben absoluut geen racistisch persoon, zoals ik nu neergezet word."