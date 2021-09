Lierse Kempenzonen wint vlot van RWDM

Lierse Kempenzonen won deze middag in eigen huis vlot van RWDM met duidelijke 4-1 cijfers.

21 minuten had Lierse Kempenzonen nodig om de score te openen. Doelpuntenmaker van dienst was Hakim Abdallah. Nog geen vier minuten later stond de 2-0 al op het bord dankzij Maxime Limbombe, de kleine broer van Stallone Limbombe die ook voor Lierse Kempenzonen uitkomt.

Nog voor de rust lag de wedstrijd al in een definitieve plooi want Brent Laes maakte in de 39ste minuut de 3-0 en dit was tegelijkertijd ineens de ruststand.

RWDM probeerde met drie wissels tijdens de rust het tij te keren maar zonder succes. We waren nog geen 9 minuten ver in de tweede helft en de 4-0 cijfers stonden al op het bord. Kenneth Schuermans was de doelpuntenmaker van dienst.

RWDM kon nog minderen tot 4-1 via Nicolas Rommens maar verder kwamen ze niet.

Dankzij deze overwinning springt Lierse Kempenzonen naar de tweede plaats in 1B. Dit op één punt van leider Deinze. RWDM staat 5de met 5 punten uit vier wedstrijden.