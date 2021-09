Jonge Rode Duivel blikt tevreden terug op debuut bij Wolfsburg: "Perfecte namiddag"

De voorbije wedstrijden moest de 22-jarige centrale verdediger nog vanop de bank toekijken. Uiteindelijk werd zijn geduld in de vierde wedstrijd van het seizoen beloond met een basisplaats. Naast Koen Casteels pronkt er nu dus een extra landgenoot op het wedstrijdblad. Ook Dodi Lukebakio mocht nog even invallen.

Het jeugdproduct van RSCA beleefde een rustige namiddag. Wolfsburg won met 2-0, dus in zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe club heeft hij ook meteen een clean sheet op zak. Sebastiaan Bornauw was dan ook blij met zijn eerste minuten: “Mijn Bundesliga-debuut voor Wolfsburg, drie punten en een clean sheet. Perfecte namiddag. Goed gedaan ploeg!”

Bundesliga debut for @VfL_Wolfsburg, three points and a clean sheet 💪 Perfect afternoon, well done team 🐺 pic.twitter.com/wb13Y51chP