Clement blij met debutant: "Nog een aantal werkpunten, maar dat kan je van iedereen zeggen behalve van Vanaken"

Kamal Sowah heeft zijn start bij Club Brugge niet gemist. Met zijn acties en flankveranderingen zorgde hij tegen Oostende voor heel wat gevaar. En hij was ook goed voor een assist op Noa Lang.

Philippe Clement was tevreden, maar weet dat de Ghanees nog gaat groeien. "Je ziet dat Sowah heel goed past in het voetbal dat wij graag willen spelen. Uiteraard heeft hij nog een aantal werkpunten, maar dat kun je van elke speler zeggen, behalve misschien Hans Vanaken", klonk het.

Clement kreeg heel wat versterking waar hij nu in sneltempo een team moet van bouwen dat iets kan betekenen in de Champions League. "We zijn een nieuw verhaal aan het schrijven. We zijn een aantal nieuwe jongens aan het inpassen. Er is nog meer concurrentie in de kern."

"Er is het aantal wedstrijden dat je hebt doordat je op drie fronten wilt strijden. En er is het feit dat je in de Champions League echt tegen de allerbesten gaat moeten strijden. Dan is het heel belangrijk om op deze manier aan dat verhaal te kunnen beginnen."