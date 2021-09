De top 22 van FIFA 22 zijn binnen: De Bruyne moet maar twee spelers laten voorgaan en nog een Belg in de lijst

De Bruyne moet met zijn score van 91 enkel Messi en Lewandowski laten voorgaan en staat op gelijke hoogte met Ronaldo. Ook Thibaut Courtois is er op de 18de plaats terug te vinden met een score van 89. Manuel Neuer staat wel nog op 91.

Let the debates begin 🗣️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings



Learn more 👉 https://t.co/ZK0OTWbF37 pic.twitter.com/PrqHGfLJWV