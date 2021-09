PSG-middenvelder stelt zich heel respectvol op: "Brugge heeft een goed voetballende ploeg"

Het is bijna zover: de ontmoeting van Club Brugge met PSG. De Parijzenaars lijken respect te hebben voor hun eerste tegenstander in de Champions League, ook al bevinden de twee clubs zich in een heel andere categorie als je naar de namen van de spelers kijkt.

Dat is alvast op te maken uit de uitlatingen van middenvelder Julian Draxler. Die blikt op de site van PSG eerst in het algemeen vooruit op de start van de Champions League. "Het is een moeilijke competitie. We gaan tegen ploegen spelen die we nog al zijn tegengekomen, maar elk jaar moet je vanaf nul beginnen."

Een droom

Het doel van PSG is uiteraard het winnen van de trofee met de grote oren. Eerste stap is zoals steeds de eerste ronde overleven. "We gaan er alles aan doen om door de groepsfase te komen. Het zal lastig zijn, maar we hebben een droom in deze club en we kijken er naar uit om aan het toernooi te beginnen."

Het blijft voor Draxler iets heel bijzonder om in de Champions League te kunnen voetballen. "Als kind droom je ervan om in de Champions League te spelen. Alles dat zich errond afspeelt, tegen de beste spelers ter wereld mogen voetballen. Het is altijd heel speciaal."

Geen onderschatting

Dan even over die eerste match: Club - PSG. "Het is de Champions League, er zijn alleen moeilijke matchen. Brugge zal ook lastig worden, het heeft een goed voetballende ploeg. We gaan ons goed voorbereiden en hun ploeg analyseren, want zij staan daar niet per toeval. Alle ploegen in de Champions League verdienen om daar te staan. We zullen op ons best moeten zijn, zoals in elke andere wedstrijd."