🎥 Doelman Lazio gaat gruwelijk in de fout in de Europa League

In de Europa League was deze avond al een kleine verrassing te noteren, want Galatasaray kon de drie punten thuishouden na een 1-0 overwinning tegen de Italiaanse topclub Lazio. De Turkse club had wel geluk bij hun enige doelpunt van de match.

Zo ging Thomas Strakosha, de doelman van Lazio, gruwelijk in de fout bij het doelpunt. De keeper lijkt een hoge bal over te willen duwen, maar in plaats daarvan duwt hij de bal in zijn eigen doel. U kan het doelpunt hieronder bekijken via Play Sports. Hét doelpunt dat geen enkele keeper wil incasseren... 🙈 pic.twitter.com/Trg9FJbVnT — Play Sports (@playsports) September 16, 2021