De Bruyne valt in bij City dat niet voorbij Southampton geraakt, Lokonga wint

Vijfde speeldag van de Premier League op de agenda. Er werden zaterdagmiddag vier matchen afgewerkt.

Manchester City geraakte niet voorbij Southampton (0-0). Kevin De Bruyne viel in de 65ste minuut in, maar kon het tij niet keren. Een goal van Sterling in de toegevoegde tijd werd door de VAR afgekeurd.

Arsenal won voor de tweede keer op rij. Het werd 0-1 bij Burnley na een goal van Martin Odegaard na een half uur spelen. Lokonga viel in de 60ste minuut in.

Christian Benteke verloor met Crystal Palace met 3-0 van Liverpool. In de 65ste minuut werd onze landgenoot vervangen.

Watford won bij Norwich met 1-3. Emmanuel Dennis pakte zijn goaltje mee. Kabasele kwam niet in actie.