Jason Denayer staat vanavond oog in oog met Lionel Messi: "Op het hoogste niveau wil je de beste spelers tegenkomen

Zondagavond staat in Frankrijk de clash tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon op het programma. Na Club Brugge is het nu dus de beurt aan Jason Denayer om Lionel Messi en co een halt toe te roepen. Hijzelf is alvast trots dat hij het mag opnemen tegen de Argentijnse superster.

In de Europa League werd Rangers nog eenvoudig door de troepen van Peter Bosz aan de kant geschoven. Toch zullen ze tegen het Parijse sterrenelftal uit een ander vaatje moeten tappen: “Rangers heeft een goede ploeg, maar je kan ze niet vergelijken met dit Paris Saint-Germain. We kennen hun spelers en weten allemaal waar ze toe in staat zijn. We zullen tot het uiterste moeten gaan om hier resultaat te halen”, vertelt Jason Denayer tijdens de persconferentie.

Het is inmiddels een attractie in de Ligue 1. Maar vanavond staat de 26-jarige Rode Duivel dus oog in oog met Lionel Messi: “Iedereen kent hem. Hij beschikt over uitzonderlijke kwaliteiten en het is nu aan ons om met een plan te komen om hem succesvol te stoppen. Daarom spelen we voetbal. We willen op het hoogste niveau de beste spelers tegenkomen. Voor mij is het dus een plezier om het tegen hun op te nemen.”