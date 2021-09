🎥 Leandro Trossard (Brighton) en Youri Tielemans (Leicester) kijken elkaar in de ogen: beide tonen zich met een heerlijke assist

Zondag nam Brighton het in eigen huis op tegen Leicester City. Beide ploegen beschikten over een succesvolle Rode Duivel in de basis. Leandro Trossard lag mee aan de basis van de 2-0. Ook Youri Tielemans toonde zich met een fantastische assist.

De 26-jarige Limburger schilderde een vrije trap uitstekend op het hoofd van Danny Welbeck. De Engelse spits knikte de dubbele voorsprong op het bord nadat Neal Maupay Brighton eerder al vanop de stip op voorsprong had gezet. Specialiteit ten huize @LTrossard: 'Voorzetten op maat'! 📏👌 pic.twitter.com/1sSVr7l81G — Play Sports (@playsports) September 19, 2021 Heel wat werk op te knappen dus voor the Foxes. Nauwelijks tien minuten later was de aansluitingstreffer wel al een feit. Met een fantastische baltoets bediende Youri Tielemans niemand minder dan Jamie Vardy. Tielemans'ın muhteşem pası, Vardy'nin net gol vuruşu 😉🤩pic.twitter.com/QpP31JnWn1 https://t.co/5AhK3VE6Dh — Leicester City Türkiye 🇹🇷 (@LEICity_TR) September 19, 2021