Marc Brys (OHL) blijft geloven in zijn elftal: "De voorbije weken waren we minstens even goed als onze tegenstander"

Kopzorgen voor Marc Brys en Oud-Heverlee Leuven. Ze gingen op bezoek bij KV Mechelen met 2-0 onderuit en bengelen nu mee onderaan het klassement. Het wil maar niet vlotten voor de Leuvenaars, al heeft dat ook veel met tegenslag te maken.

De Leuvense hoofdtrainer klinkt duidelijk op de clubwebsite: “We kwamen veel te snel op achterstand. We slikten een vermijdbaar doelpunt, ondanks de mooie actie van Storm.”

Daarnaast weet Marc Brys ook meteen wat beter moet, vooral op vlak van communicatie: “De 2-0 was duidelijk een misverstand tussen de doelman en centrale verdediger. Zoiets kan gebeuren. Ik heb al enkele keren aangehaald dat de communicatie beter moet.”

OHL blijft dus opnieuw met lege handen achter en staat in de stand op een teleurstellende voorlaatste plaats: “De voorbije weken waren we minstens even goed als onze tegenstander en toch werd het verhoopte resultaat niet behaald. Er zit zeker kwaliteiten in deze groep.”

Op het einde moest Oud-Heverlee Leuven nog met een man minder verder. Eerder kregen ze ook al geen penalty, vond Brys. Toch wil hij geen commentaar geven op de arbitrage: “Ik heb me voorgenomen om niets te zeggen over de scheidsrechter. Ik heb al werk genoeg met mijn eigen team en ga me dus niet bezighouden met de analyse van de scheids. Maar iedereen zal wel gemerkt hebben dat er heel veel commotie en irritatie ontstond naarmate de wedstrijd vorderde.”