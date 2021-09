Het fenomeen Cristiano Ronaldo: op zijn 36ste nog steeds snelste speler op het veld

Terwijl Lionel Messi vooralsnog zijn draai niet vindt bij PSG, lijkt Cristiano Ronaldo geen aanpassingsperiode nodig te hebben bij Manchester United. Ook zondag op bezoek bij West Ham United was de Portugees van goudwaarde voor United.

Cristiano Ronaldo scoorde iets voorbij het halfuur de gelijkmaker in het London Stadium. Nadat Lingard er in de slotfase 1-2 van had gemaakt, stopte De Gea diep in blessuretijd de strafschop van Noble.

Met vier doelpunten in drie wedstrijden is de Portugese veteraan verschroeiend uit de startblokken geschoten.

Opvallend: Op zijn 36ste heeft Cristiano Ronaldo amper aan snelheid moeten inboeten. Manchester United liet dinsdag weten dat CR7 afgelopen zondag de snelste sprint liet optekenen. Ronaldo haalde een snelheid van 32,51 km/h. Daarmee haalde hij het voor Aaron Wan-Bissaka (32,41 km/h) en West Ham-speler Jarrod Bowen (31,29 km/h), respectievelijk 13 en 12 jaar jonger dan de Portugees.