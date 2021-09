Koeman weerlegt kritiek: "Wat moet je met deze selectie doen? Tiki-taka spelen?"

Een gelijkspel tegen Granada en de stroom aan kritiek is weeral niet meer te stuiten. De Spaanse pers was vernietigend voor Barcelona na de moeilijke match van maandagavond. Ronald Koeman zegt dat zijn ploeg op dit moment niet beter kan.

De Spaanse pers maakte weer gewag van een nakend ontslag van Koeman. "Maar daar wil ik het niet over hebben. Is mijn positie in gevaar? Geen idee, maar ik spreek er niet meer over.

Dan maar een vraag over het spel. Er werd weer veel met de lange bal gespeeld, zeker na de inbreng van Luuk de Jong. “Heb je de selectielijst gezien? Wat gaan we dan doen? Tiki-taka spelen? We hebben gedaan wat er moest gebeuren. Als de wedstrijd om verandering vraagt, dan moet je het doen. Dit is niet het Barcelona van acht jaar geleden.”

Koeman denkt dat de fans het wel zullen appreciëren dat het truitje nat gemaakt werd. "Mensen zijn niet blij met het resultaat, maar ik denk niet dat ze ontevreden zullen vertrekken, want de ploeg heeft wel geknokt. Met wat beschikbaar is, hebben we ons best gedaan. Met een beetje geluk hadden we nog gewonnen.”