Wat is er toch aan de hand in Frankrijk? Nu ook supportersbus Bordeaux aangevallen: 16 gewonden

Het is onrustig in de Ligue 1, vooral bij de supporters. Er waren al tal van incidenten in het nog prille seizoen en gisterenavond was dat niet anders. Een bus supporters van Bordeaux werd aangevallen door Montpellier-fans.

Een vijftigtal hooligans van Montpellier wachtten de bus met fans op en gingen tekeer met rookbommen en ijzeren staven. Zodra de supporters van de bus stapten, werden ze ook aangevallen. Er zijn minstens 16 gewonden. De match ging gewoon door en eindigde op een 3-3-gelijkspel. Maar het zoveelste incident met supporters gaat de reputatie van de Ligue 1 niet ten goede komen. 🚨 Une centaine de supporters bordelais se rendaient à la Mosson pour le match face à Montpellier, mais leur voyage s’est révélé être un traquenard. Leur car a été caillassé à la sortie de l’autoroute. Plusieurs personnes ont été blessées par des débris de verre. — RMC Sport (@RMCsport) September 22, 2021