Roméo Lavia reageert op zijn eerste minuten: "Wat een ervaring!"

Roméo Lavia heeft deze week zijn debuut gemaakt voor Manchester City en ook in Engeland volgen ze de 18-jarige knaap op de voet. De van Anderlecht overgekomen middenvelder wordt dan ook een grote toekomst voorspeld.

Lavia reageerde bij The Manchester Evening News op zijn eerste minuten. "Het was te gek! Wat een nacht! Wat een ervaring! Ik heb genoten van elke minuut. Het was geweldig om hier te zijn, om te kunnen laten zien wat ik kan", vertelde hij.

Sinds hij vorig jaar aankwam is het snel gegaan. Van de U18 ging het naar de U23 en daar werd hij uitgeroepen tot beste speler in het kampioenenteam. "Stap na stap na stap. Elke week heb ik geprobeerd om een ​​goed niveau te behouden. Alles wat komt, daar moeten we klaar voor zijn. Wat komt, komt."

"Het is een raar gevoel om te weten dat je geweldige spelers zoals De Bruyne en Foden om je heen hebt. Het geeft je meer vertrouwen", vervolgde hij. "Ik geniet van elk moment. Ik ben gegroeid sinds ik met het eerste elftal mag meetrainen. Ik kan blijven verbeteren en elke dag leren."