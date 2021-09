100e doelpunt van Salah is niet voldoende voor overwinning Liverpool op het veld van Brentford

Liverpool is er niet in geslaagd om te winnen op het veld van Brenford. De promovendus kwam eerst op voorsprong maar kwam daarna ook tweemaal terug van een achterstand.

Door het verlies van co-leider Chelsea tegen Manchester City kon Liverpool in de Premier League wat punten los komen aan de kop van het klassement.

Daarvoor moest wel gewonnen worden op het veld van promovendus Brentford, dat een aardig seizoensbegin achter de rug heeft met 8 op 15.

Verrassend genoeg kwam Brentford op voorsprong via een ingestudeerde vrije trap. Verdediger Pinnock zette The Bees op voorsprong. Liverpool kwam nog voor de rust op gelijke hoogte via Diogo Jota.

De spelers van Brentford hebben goed gestudeerd deze week!

In de tweede helft leek alles in orde te komen wanneer Mo Salah Liverpool op voorsprong zette, zijn 100e doelpunt in de Premier League al. Hij is de snelste speler van Liverpool die aan 100 doelpunten raakt met 151 gespeelde wedstrijden in de Engelse competitie.

Salah leek er nog een 101e doelpunt bij te doen maar zijn lobje van aan het penaltypunt kwam er niet goed uit.

Zo'n kansen mist Mo Salah doorgaans niet...

Iets dat hij zich 5 minuten later zou beklagen want Yoane Wissa schoof na een schermutseling de 3-3 onder Alisson in doel

Door het gelijkspel blijft het lekker spannend in de Engelse competitie. Liverpool staat aan kop met 14 punten, daarna volgen City, Chelsea, United én Everton met 13 punten. Brighton kan aan de leiding komen als ze maandag winnen op het veld van Crystal Palace.