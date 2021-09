Ferme opsteker voor Club Brugge met het oog op duel tegen Leipzig

Club Brugge speelt dinsdag tegen RB Leipzig in de Champions League. Philippe Clement kreeg alvast goed nieuws.

Clement maakte zijn uitgebreide wedstrijdselectie voor het duel in de Champions League van dinsdag bekend.

Goed nieuws is dat kapitein Ruud Vormer er opnieuw bij is. Nadat hij tegen PSG op de bank gezet werd, had hij last van de achillespees.

Dat probleem lijkt nu van de baan, maar of hij daarmee ook meteen in de basiself staat is natuurlijk nog geen feit.