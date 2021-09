Frustrerende namiddag voor Romelu Lukaku: "Toen de bal bij hem kwam, was de aanval meestal al afgelopen"

Romelu Lukaku kreeg zaterdag weer veel kritiek op zijn match tegen Manchester City. De spits kwam amper in het stuk voor. Maar voor wie de match zag, had dat meer met de tactiek dan met zijn prestatie te maken.

Lukaku kon maar 21 keer de bal raken, het minste van alle basisspelers. De kritiek op sociale media zwengelde dus weer aan. Er werd aangehaald dat hij in topmatchen het verschil niet kan maken. Maar Timo Werner en Lukaku stonden gewoon op een eiland te voetballen. Dat zag ook trainer Thomas Tuchel.

"Het is niet nodig om het over de problemen van Romelu te hebben", stelde Tuchel na de 0-1 nederlaag. "Op de momenten dat we Romelu bereikten was de aanval al zo goed als voorbij, omdat we niet genoeg mensen voorin hadden. Er was geen aansluiting en geen geloof. Dit was dus een probleem van het team, niet een individueel probleem."