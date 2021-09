Thibaut Courtois na scoreloos gelijkspel tegen Villarreal: "Een bitter punt"

Real Madrid, leider in de Spaanse competitie, werd zaterdagavond in toom gehouden door Villarreal en speelde 0-0 gelijk op de zevende speeldag.

Thibaut Courtois speelde opnieuw een steengoede wedstrijd voor Real Madrid. De Rode Duivel was belangrijk met enkele goede reddingen, waaronder op een poging van Danjuma (ex-Club). "Het is een bitter punt. We speelden thuis en willen dan altijd de drie punten pakken, ook tegen een goede tegenstander."

"Een schamel puntje, dat is niet waarvoor we op het veld kwamen. Het positieve is dat mijn netten schoon zijn gebleven, wat in de vorige wedstrijden niet altijd evident was. We wilden druk zetten maar in de eerste helft hielden ze ons goed tegen. Het was lastig om de bal te veroveren en als we hem hadden, waren we niet goed genoeg", analyseerde Courtois.

Real Madrid blijft aan de leiding in La Liga met drie punten voorsprong op Sevilla en Atletico Madrid. Sevilla heet wel een wedstrijd minder gespeeld.