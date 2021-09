Louwagie reageert fors op gesjoemel van Delferière en wil stappen ondernemen: "Hij heeft ons miljoenen gekost"

Vandaag lekten meer details uit over de praktijken waarmee Sebastien Delferière zich heeft ingelaten. Zo zou de scheidsrechter KAA Gent bewust twee strafschoppen ontzegd hebben. Michel Louwagie kan er alleszins niet om lachen.

Het gaat om de wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KAA Gent in oktober 2017. Sebastien Delferière sloeg achteraf mea culpa over twee niet-gefloten strafschoppen, maar blijkbaar deed de scheidsrechter op die manier Felice Mazzu een pleziertje. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

"Ik heb destijds al gezegd dat het moedwillig was", reageert Michel Louwagie in Het Laatste Nieuws. "Ik herinner me dat ik na de wedstrijd meteen naar binnen ben gelopen om verhaal te halen. Delferière deed bij de tweede strafschopfase zelfs de moeite niet om naar de beelden te gaan kijken."

De 2-1-nederlaag in het Zwarte Land had overigens zware gevolgen voor de Buffalo's. De Zebra's eindigden op die manier namelijk op de derde plaats, met één punt meer dan Gent. "Dat ene puntje had ons in de play-offs wellicht de derde plaats én kwalificatie voor de Europa League opgeleverd."

"De beslissingen van Delferière hebben ons miljoenen gekost", spreekt Louwagie klare taal. "De zaken die nu naar buiten komen willen we eerst zwart op wit zien. Maar in dat geval zijn we alvast niet van plan om het er zomaar bij te laten."