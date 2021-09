📷 Had Kevin De Bruyne uitgesloten moeten worden tegen PSG?

Kevin De Bruyne ging op het been van Idrissa Gueye staan op zijn vijf minuten voor de rust in de match tussen Manchester City en PSG.

Tot verbazing van velen kreeg KDB uiteindelijk een gele kaart van scheidsrechter Del Cerro Grande voor zijn charge.

Op de sociale media onstond meteen een heleboel verontwaardiging, omdat het volgens hen wél rood was. En wat vinden jullie?

Good Morning to everyone except Kevin de Bruyne and Carlos del Cerro 😤😤 pic.twitter.com/t8rqZI1hb6

How did KDB get a yellow for the same type of challenge which Wan Bissaka got a red for. What in the world. pic.twitter.com/tYCPOyPoLa