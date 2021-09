Bram Van Driessche krijgt volle laag van Ancelotti: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

Real Madrid verloor gisteren tegen Sheriff Tiraspol en dat kwam hard aan. Maar tijdens de match waren er ook discussies tussen Carlo Ancelotti en vierde ref Bram Van Driessche.

Van Driessche liet zich niet afschrikken door de gereputeerde coach en het kwam soms tot heftige discussies. “Ik kreeg geel omdat ik het veld had betreden, zo zei de ref, maar op dat moment lag de wedstrijd stil voor een VAR-interventie”, reageerde Ancelotti achteraf.

“Het was een persoonlijke kwestie tussen mij en de vierde official. Ik zei hem dat het mijn 130ste wedstrijd in de Champions League was, en dat dit de eerste keer was dat zo’n jong iemand me zo respectloos behandelde. Dit had ik nog nooit meegemaakt. Maar goed, ik wil verder niet te veel ingaan op de arbitrage.”