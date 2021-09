Sambi Lokonga toont zich ambitieus en wil strijden voor een vaste stek in de selectie van de Rode Duivels

Sambi Lokonga verruilde afgelopen zomer RSC Anderlecht voor een Engels avontuur bij Arsenal. Onder andere met als doel zich meer in de kijker te spelen voor de Rode Duivels.

Tegenover Sport/Voetbalmagazine spreekt Lokonga over de nationale ploeg. “Het is frustrerend om niet veel te spelen, maar voor ons, de nieuwelingen, is dat een overgangsperiode. Op korte termijn heb ik als doel om mee af te reizen naar Qatar, maar ik vermoed dat ik mij vooral zal moeten bewijzen op clubniveau omdat de kansen bij de nationale ploeg nogal schaars zullen zijn.”

Lokonga maakte al minuten tegen Estland. “Ik heb die dag Eden Hazard vervangen, dat alleen al was geweldig. En het is fantastisch om op het veld te staan met al die spelers. Mij geeft het alvast veel energie. Tegelijk doet het mij ook beseffen dat het lang kan duren om in de ploeg te geraken. Je moet eerst op de tribune zitten en dan plaatsnemen op de bank voor je aanspraak kunt maken op speelminuten.”