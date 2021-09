Laurent Depoitre mikt op ploeg die Champions League speelt: "Nooit dezelfde zichtbaarheid"

Het voorbije seizoen werd er eentje om snel te vergeten voor Laurent Depoitre, maar ondertussen lijkt hij helemaal terug.

Problemen met de voet en de hiel zorgden ervoor dat Laurent Depoitre vorig seizoen niet verder kwam dan een assist en twee doelpunten.

Depoitre heeft nog altijd de droom om weer Champions League te spelen. “Het zou een kleinere club dan Porto kunnen zijn, uit een minder hoog aangeschreven land. Ik zou er nog eens van willen proeven, dat is zeker. Of met Gent, maar het ziet er naar uit dat het voor volgend seizoen nog een heel karwei wordt”, zegt hij aan Sport/Voetbalmagazine.

De Champions League opende de nodige deuren voor Depoitre. “De Champions League blijft de graal voor elke profvoetballer. Dat ik bij Porto belandde, was meer te danken aan de CL-wedstrijden dan de duels uit het titelseizoen, een paar maanden eerder. Je kunt heel goed zijn in je competitie, je krijgt nooit dezelfde zichtbaarheid als in zo’n groot toernooi.”