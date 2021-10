Toni Kroos houdt pleidooi voor transfer: "De beste spelers moeten bij Real spelen"

Het scheelde geen haar of Kylian Mbappé speelde dit seizoen bij Real Madrid. Volgende zomer zal het wellicht wel zo ver zijn.

Real Madrid deed een stevige poging om Kylian Mbappé weg te halen bij Paris Saint-Germain. PSG liet hun sterspeler echter niet zomaar vertrekken.

Maar afstel is in dit geval geen uitstel. Mbappé is volgende zomer een vrije speler en kan dus gaan waar hij wil. Ideaal voor de Spanjaarden, die zo geen transfersom moeten ophoesten.

Toni Kroos kijkt alvast uit naar de komst van Mbappé. "We weten dat Real Madrid hem wilde halen, maar dat het op het laatste moment is afgesprongen”, zegt hij bij SPOX. “De beste spelers moeten bij Real spelen en hij is er ongetwijfeld een.”