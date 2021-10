🎥 Westerlo verstevigt koppositie in 1B na zege tegen Lommel

Westerlo heeft in 1B Lommel opzijgezet met 2-0 en doet daarmee een heel goede zaak in de klassering.

Lommel had grote plannen en wou Westerlo de eerste nederlaag toedienen om zo te naderen in het klassement. Dat draaide echter anders uit, want Westerlo won en loopt verder uit.

Op doelpunten was het wachten tot na de rust. De Lommelse doelman werkte een voorzet slecht weg. Daci kon de bal binnentrappen. Even later werd het 2-0, na een afstandskogel van Van Eenoo.

Lommel staat in de klassering nu derde.