🎥 Cristiano Ronaldo is niet tevreden na gelijkspel: Portugees loopt meteen na de wedstrijd kwaad richting de kleedkamers

Het werd niet de middag van Manchester United. De Engelse topclub speelde wel een goede partij, maar opnieuw hebben ze onnodig punten laten liggen. Deze keer werd het een 1-1 gelijkspel tegen Everton.

Voor de match was er al opmerkelijk nieuws, want Ole Gunnar Solskjaer had er voor gekozen om Cristiano Ronaldo op de bank te laten starten. De Portugees viel een half uur voor het einde in bij een 1-0 voorsprong, maar uiteindelijk werd het dus toch nog 1-1.

Na de match was Cristiano Ronaldo duidelijk niet tevreden. Op beelden van BT Sport is te zien hoe Ronaldo in zichzelf aan het mompelen en hoe hij boos richting de tunnel wandelt. Teleurgesteld in het puntenverlies of is er al meer aan de hand?