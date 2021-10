Atlético Madrid wint gemakkelijk van een zwak Barcelona

Atlético Madrid, met Yannick Carrasco in de basis, won gemakkelijk van een zwak Barcelona. Zo komen ze op gelijke hoogte van stadsgenoot Real Madrid in La Liga.

Het duo Lemar-Suarez maakte het Barcelona heel lastig in de eerste helft. Dankzij dit duo kon Atlético al met een dubbele voorsprong de rust in. Eerst scoorde Lemar op aangeven van Suarez in de 23ste minuut. Vlak voor het rustsignaal was Suarez de doelpuntenmaker en zo lag de wedstrijd al in een definitieve plooi.

De tweede helft had veel minder om het lijf. Barcelona kon niet terwijl Atlético met de handrem opspeelde. Zo wonnen de Madrilenen vlot van Barcelona dan in een sukkelstraatje blijft.