Spaanse pers niet mals voor Nederlanders bij Barça: "De leeuw is een poesje geworden"

Het gaat bij Barcelona van kwaad naar erger en wanneer de Blaugrana tegen een goede opponent komt, lijken ze dit seizoen telkens kopje onder te gaan.

Zaterdagavond was dat ook het geval tegen Atletico Madrid. De Rojiblancos wonnen met 2-0 van Barcelona dankzij uitblinker Luis Suarez (ex-Barça) die goed was voor een doelpunt en een assist.

Met Van der Vaart, Sneijder, Robben, Van Nistelrooij, Drenthe en Huntlaar was er zo'n 10 jaar geleden een Nederlandse invasie bij Real Madrid, nu is dat het geval bij Barcelona. Na de wedstrijd kregen die Nederlanders een veeg uit de pan van de Spaanse pers.

"Frenkie de Jong zit in één van de slechtste fases sinds zijn komst naar Barcelona, zijn spel was ideeënloos", klinkt het bij AS.

Ook kersverse aanwinst Memphis Depay komt er niet goed vanaf: "De leeuw is een poesje aan het worden. Hij brult niet meer, komt zelfs niet meer uit zijn kooi. Na het vertrek van Messi en Griezmann staat Barça droog. De komst van Memphis heeft niet de gewenste doelpunten opgeleverd."