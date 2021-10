Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 10!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Ilic. Hij pakte uit met heel wat (10!) topsaves en leek zo Kortrijk op weg te zetten naar een knappe driepunter, tot het in de slotminuut toch nog 2-2 werd.

Verdediging

Achterin kiezen we voor een aantal sterke beren. Hoedt stond pal bij Anderlecht, Owusu was misschien wel de beste Gentenaar en De Norre zorgde voor vele aanvallende impulsen en een clean sheet bij OH Leuven.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor heel wat sterke kerels. Zo was Schoofs de aanjager der aanjagers van Mechelen, maakte Gholizadeh indruk met een voet in twee goals voor Charleroi, had Bernier zelfs een aandeel in vier(!) goals bij Seraing en was Verstraete erg degelijk bij Antwerp.

Aanval

Voorin viel uiteraard Mikautadze op met zijn hattrick, maar ook Vanzeir en Raman verdienen hun stekje in het team van de week.

Dat levert dan onderstaand elftal op: