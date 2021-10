Rode Duivel liep 14 dagen geleden nog coronabesmetting op: "Wat als ik niet gevaccineerd was geweest..."

De Rode Duivels zijn compleet. Met ook Toby Alderweireld aanwezig. Want dat was niet zo'n evidentie een paar weken geleden.

Alderweireld liep immers corona op en moest in quarantaine. "Ik ben zo snel mogelijk naar België gekomen om hier fit te geraken en deze campagne te beginnen", aldus Alderweireld. "Hoe ik het heb opgelopen? Geen idee."

Maar die extra trainingen waren wel nodig. "Als een gewone werkmens dit oploopt, is het al erg, maar voor een topsporter is het twee keer zo lastig. Je verliest toch een groot deel van je conditie. Daarom ook heb ik zoveel mogelijk in België aan mijn fysiek gewerkt. Ik heb wel wat last gehad, maar was niet doodziek. Wie weet hoe erg het was geweest als ik niet gevaccineerd was geweest."