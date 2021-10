Gert Verheyen weet precies waar je Frankrijk pijn kan doen: "Dat doen ze niet graag"

In de halve finale van de Nations League moeten de Rode Duivels vanavond tegen Frankrijk aan de bak.

Hoe groot de kans op een overwinning is, is moeilijk te voorspellen. Beide ploegen kennen heel weinig verschil ten opzichte van elkaar. Wellicht wordt de vorm van de dag bepalend, al is de Franse manier van spelen niet meteen hetgeen mooi voetbal zal brengen.

Laf zou ik ze niet noemen, maar zeker na een voorsprong zetten ze zich op de eigen helft en nemen een afwachtende houding aan. Dan zetten ze een blok op. Ook omdat ze in hun omschakeling met Mbappé over een ferm wapen beschikken”, zegt Gert Verheyen in Het Nieuwsblad.

Verheyen heeft dan ook een tactiek klaar. “Wat je tegen hen moet doen, is proberen in hun rug te spelen. Diepgang tonen. Op alles wat voor de centrale verdedigers gebeurt, laten ze zich graag gelden. Varane en zeker Kimpembe duwen graag door. Achteruit moeten lopen, doen ze niet graag. Zeker als Frankrijk met vier achterin speelt, wordt de positie van onze pockets Hazard en De Bruyne heel interessant.”