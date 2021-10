Kevin De Bruyne denkt na over zijn toekomst als Rode Duivel

Het WK zal zeker nog iets voor Kevin De Bruyne zijn, maar zijn toekomst na Qatar is voorlopig nog niet duidelijk.

Er wordt al geregeld gewag gemaakt van het feit dat na het WK in Qatar een stevige generatiewissel bij de Rode Duivels zal worden doorgevoerd.

Kevin De Bruyne is er alvast mee bezig, na het WK is hij er 31. "Ik heb nog geen beslissing genomen over mijn toekomst als Rode Duivel. Na het WK zal ik er ook over nadenken. Het zal afhangen van mijn gevoel, de familiesituatie”, zegt De Bruyne bij VTM.

Wat er gebeurt bij Manchester City zal dat mee bepalen. “Maar ook het feit dat ik zo ver mogelijk wil geraken bij mijn ploeg. Het kan zeker zo zijn dat ik nog door ga tot het EK 2024, wanneer ik 33 jaar zal zijn."