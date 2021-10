Martinez verklapt hoe afscheid bij de Rode Duivels zal verlopen voor enkele spelers

Hoelang blijft Roberto Martinez nog bondscoach van de Rode Duivels? Het blijft voorlopig een mysterie. Ook wanneer bepaalde spelers stoppen is nog niet duidelijk.

Er is al heel wat gespeculeerd over het vertrek van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Na de Nations League, na het WK in Qatar of als FC Barcelona een nieuwe trainer nodig heeft. Roberto Martinez ligt er voorlopig nog niet wakker van.

De bondscoach kijkt ook naar een mogelijk vertrek van bepaalde sterkhouders bij de Rode Duivels. “Wie wanneer speelt is een beslissing die je moet nemen op basis van wat je ziet op het veld. Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen zijn voetballers die alles geven als Rode Duivel”, zegt Martinez bij Sport/Voetbalmagazine.

Wanneer ze stoppen hangt niet af van de bondscoach. “Het uur van hun afscheid zal niet mijn beslissing zijn, maar afhangen van het niveau dat de jongeren bereiken.”