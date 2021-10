Arsenal wil zich versterken met 'Iraanse Messi'

Arsenal wil zich graag versterken met Sardar Azmoun. In Iran noemt men de speler van Zenit de 'Iraanse Messi'.

Azmoun heeft een marktwaarde van 25 miljoen euro en moet de aanvalslinie van de Londense club versterken. In augustus wist de ploeg van Arteta geen enkel doelpunt te maken. September was dan weer wel een goede maand voor 'The Gunners' met de drie zeges, maar ze willen zich alvast wapenen voor de tweede helft van het seizoen.

De aanvaller moet dienen als vervanger van Alexandre Lacazette die dicht bij een vertrek staat. Vorig seizoen scoorde Azmoun negentien goals in negenentwintig wedstrijden. Dit seizoen zit de 'Iraanse Messi' voorlopig aan zes goals in twaalf wedstrijden.