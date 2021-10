📷 Who else? Cristiano Ronaldo krijgt meteen mooie bekroning in Premier League

De transfer van Cristiano Ronaldo naar Manchester United levert hem meteen een mooie onderscheiding op.

Cristiano Ronaldo heeft zijn start bij Manchester United alvast niet gemist. Hij scoorde vijf goals ondertussen voor Man United, waarvan drie in de competitie. Tussendoor scoorde hij ook nog twee keer voor Portugal.

De Portugees is dus duidelijk in bloedvorm en voelt zich meteen perfect thuis bij Manchester United. Dat is ook de Premier League niet ontgaan.

Ronaldo werd uitgeroepen tot speler van de maand september. Een mooie bekroning waartegen niemand opkan…