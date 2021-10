Cristiano Ronaldo speler van de maand september in de Premier League? Gary Lineker gaat niet akkoord

Cristiano Ronaldo is uitgeroepen tot Premier League-speler van de maand september, maar Gary Lineker gaat daar niet mee akkoord. Volgens hem had Salah uitgeroepen moeten worden tot speler van de maand.

Cristiano Ronaldo, die in september drie doelpunten kon maken, is uitgeroepen tot Premier League-speler van de maand. Dit leidde tot enkele reacties op sociale media omdat Mohammed Salah, die in september ook drie doelpunten maakte, ook aanspraak had kunnen maken op de titel.

Ook Gary Lineker had een reactie klaar. De voormalige aanvaller van Engeland vindt dat het de Egyptenaar is die de titel had moeten krijgen: "Ronaldo werd in de Premier League verkozen tot speler van de maand. Hij was geweldig, maar Mohamed Salah had moeten winnen... makkelijk."

Mohammed Salah zit momenteel aan zes doelpunten en drie assists in zeven Premier League-wedstrijden voor Liverpool dit seizoen. Een fabelachtige start dus voor de sterkhouder van de Engelse topclub.