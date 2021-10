Dennis Praet is nooit meer in Lotto Park geweest: "Vincent Kompany vroeg me om te komen"

Dennis Praet vertrok in 2016 bij Anderlecht, maar het wrange gevoel van toen is ondertussen al een beetje weg.

Praet vertrok bij Anderlecht niet bepaald in de beste omstandigheden. “Het oude bestuur plakte een hoge prijs op mij en er was gedoe, maar dat slijt, hè”, zegt Praet in Het Nieuwsblad.

In het Lotto Park kwam hij sinds toen nog niet. “Sinds mijn vertrek in 2016 ben ik nooit meer in het Astridpark geweest, maar Kompany zei al dat ik eens de aftrap moest komen geven.”

Toch ligt hij niet echt wakker van hun prestaties. “Anderlecht zit nog in mij, maar als ze Europees uitgeschakeld worden tegen Vitesse, laat ik daar toch mijn slaap niet voor. Het is een sympathie die ik heb, net zoals ik dat heb voor OH Leuven, de club van mijn geboortestad.”