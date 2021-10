Hans Vanaken moet basisspeler zijn bij Rode Duivels: "Concurrentie is moordend"

Na de nederlaag tegen Frankrijk komt de naam van Hans Vanaken als basisspeler bij de Rode Duivels meer en meer naar voren.

In de Champions League met Club Brugge liet Hans Vanaken zijn kunnen al meer dan eens zien. Hoogtijd om hem ook bij de Rode Duivels een prominente rol te geven.

"Elke keer dat wij trainen met de nationale ploeg, zien we hoe Hans traint en weten we dat hij dat niveau niet alleen aankan, maar ook dat zijn manier van spelen een meerwaarde kan bieden”, zegt ploegmakker Simon Mignolet bij Eleven Sports.

“In de Champions League tegen Leipzig, op het hoogste niveau, zie je nu ook dat hij het verschil kan maken. Dat was voor mij zeker geen verrassing, maar het is niet zo eenvoudig om je basisplaats te claimen op het middenveld van de Rode Duivels. De concurrentie is er moordend.”