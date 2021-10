Messi ziet vier topfavorieten voor de Gouden Bal: "Niet ik, maar wel twee ploegmaats"

Lionel Messi zal dit jaar de Gouden Bal niet winnen. Daarvoor was het allemaal niet goed genoeg bij Barcelona. Maar hij ziet wel een paar 'maatjes' die wel in de running zijn.

Messi - zelf zes maal laureaat - ziet vier topkandidaten voor deze editie van de Ballon d'Or. Die wordt op 29 november in Parijs uitgereikt. Volgens de Argentijnse superster zijn Kylian Mbappé, Neymar, Robert Lewandowski en Karim Benzema de mannen waar u geld mag op inzetten.

“Nee, ik voel me geen favoriet en houd er ook niet van om erover te praten tot de uitslag bekend is. Als het zou gebeuren, zou het geweldig zijn. Het zou geweldig zijn om de Ballon d’Or opnieuw te winnen”, vertelt Messi in France Football. “Het is al geweldig om als enige speler zes keer de Ballon d’Or te hebben gewonnen. De zevende Ballon d’Or zou fantastisch zijn, ik zou heel gelukkig en dankbaar zijn. Maar ik wil er verder niet aan denken.”

“Ik ben altijd bang om iemand te vergeten als zoiets wordt gevraagd. Er zijn binnen mijn team minimaal twee spelers op wie ik makkelijk zou stemmen: Ney en Kylian. Robert Lewandowski heeft een geweldig jaar gehad. En Karim Benzema was ook excellent. We weten ook dat grote prijzen belangrijk zijn. De Champions League, het EK en de Copa América spelen mee in de stemming.”